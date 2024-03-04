إلهام شاهين تشكر «الوطن» على مبادرة دعم ذوي الهمم: رسالة مهمة

وجّهت الفنانة إلهام شاهين الشكر لجريدة «الوطن»، على إطلاق مبادرة لدعم أبطال «قادرون باختلاف»، الممثلة في إنشاء ملخصات مستوفية لأحداث المسلسلات الدرامية المعروضة على شاشات «المتحدة» بلغة الإشارة، لتوفير السعادة والراحة لذوي الهمم من الصم والبكم.

إلهام شاهين تشيد بجريدة الوطن

وقالت إلهام شاهين، إنّه يحق للأبطال ذوي الهمم متابعة الأعمال الدرامية في الماراثون الرمضاني 2024 والاستمتاع بالفن، فالدراما توصل رسالة مهمة للمجتمع يجب الاستفادة منها، إضافة إلى استمتاعهم بما يقدم داخل المسلسلات.

الفن يشمل الوعي والثقافة والمعرفة

وأضافت «شاهين» أنّ الفن يشمل الوعي والثقافة والمعرفة، إضافة إلى التسلية والمتعة، وعلينا جميعا توفير لهم جميع السبل، حتى يستطيعوا مشاهدة جميع الأعمال الفنية، التي تعرض داخل دراما رمضان وخارجها، لان هذا يحدث في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أنّها خطوة مهمة.