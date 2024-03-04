«محلية البرلمان» تكرم عاملا بشركة نظافة لرده 300 ألف جنيه لصاحبها

كرّمت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، الشاب عاشور عيد رزق، عامل نظافة بشركة نهضة مصر بالإسكندرية، بعد أن أعاد 300 ألف جنيه فُقد من صاحبها.

وحضر التكريم النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وممثلو شركة نهضة مصر.

أمانة العامل في أداء عمله

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة بأمانة العامل في أداء عمله، داعيًا إياه للتقدم إلى هيئة تعليم الكبار لإتمام شهادة الحصول على القراءة والكتابة، خاصة بعد ترقيته إلى وظيفة «ملاحظ» بالشركة، ووعده النائب أحمد السجيني بتكريم آخر من مجلس النواب حال انتهاءه من تعليم القراءة والكتابة.