الأورمان: إجراء 12 ألفا و600 عملية عيون للأولى بالرعاية في المنوفية

أعلنت جمعية الأورمان، إجراء 12 ألفا و642 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة المنوفية، منذ بداية عملها بالمحافظة حتى الآن، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية..

الكشف على 60 ألف مريض

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمل تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام لتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى، موضحًا أنه جرى الكشف الطبي على عدد 60 ألف مريض وإجراء عدد 12.642 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد 10.935 نظارة طبية.

التعاون مع المحافظة والجمعيات الأهلية

وأشار مدير جمعية الأورمان، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنوفية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.