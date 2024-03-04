أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان في المحلة.. إقبال كبير من الجمهور (صور)

يشهد معرض أهلا رمضان 2024، المتواجد في ميدان الشون، بمدينة المحلة الكبرى، إقبالا كبيراً من قبل المواطنين بهدف شراء كافة مستلزماتهم من السلع الغذائية الأساسية وأيضا السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وذلك لما يشهده من انخفاض في أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل لـ 30%.

وقال أحمد مغاورى، رئيس حي ثان المحلة الكبرى، إن المعرض يتم تنفيذه بميدان الشون أكبر ميادين المدينة العمالية، ويشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين يتوافدون عليه من مختلف أنحاء مدينة المحلة الكبرى والقرى المجاورة، وذلك لما يشهده من انخفاض في أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل لـ 30%.

توافر السلع الغذائية

وأوضح، أن المعرض تتوفر به كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقالت مها إبراهيم، ربة منزل، إنها تحرص على شراء كافة السلع الغذائية الخاصة بمنزلها من معرض أهلا رمضان بالمحلة، وذلك لما يشهده من انخفاض في السلع الغذائية، حيث كرتونة البيض البلدي بـ 110 جنيهات مقارنة بـ140 جنيها في المحلات، والأرز الكيلو بـ 29 جنيها، في المحلات بـ 35 جنيها.

من جانبها قالت أميرة محمد، ربة منزل: «الأسعار هنا كويسة جدآ والمعرض موفر كافة السلع وشكراً على حرص الحكومة على تخفيض السلع الغذائية، مقارنة بأسعارها خارج المعرض».

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

وأوضحت سماح فتحي، ربة منزل، أنها جاءت إلى معرض أهلا رمضان لشراء ما تحتاجه من سلع غذائية: «فوجئت بأسعار أقل 30% للسلع الغذائية داخل المعرض عن المحلات والأسواق ونفس الجودة وأفضل كمان».