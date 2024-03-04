انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي «كروس فت» في جامعة كفر الشيخ (صور)

أطلقت جامعة كفر الشيخ، فعاليات المهرجان الرياضي للجامعات المصرية الكروس فت «BE FIT»، والذي تُنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في الفترة من 4 حتى 7 من مارس الجاري.

فعاليات المهرجان الرياضي «BE FIT»

وحضر افتتاح الفعاليات الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وممثلو وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ تنظيم المهرجان يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو رفع معدلات اللياقة البدنية، وانطلاقاً من حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم دعائم وأُسس منظومة العمل الجامعي، مشيداً بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وما يتم تنفيذه من فعاليات متنوعة من أجل دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين، لافتاً أنّ الجامعة تولي اهتمام كبير بالجانب الرياضي، لدورها الإيجابي في التربية البدنية والأخلاقية للشباب، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية القادر على العطاء والإنتاج.

تطوير وتنمية مهارات وقدرات الشباب المصري

ورحب الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالحضور معرباً عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ الأنشطة الطلابية الجامعية والتي تهدف لتنمية وتطوير طلبة الجامعة تماشياً مع توجيهات وتوصيات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير وتنمية مهارات وقدرات الشباب المصري، موجهاً الشكر لإدارة رعاية الطلاب على حُسن تنظيم المهرجان.

رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب الجامعي

جدير بالذكر، أنّ فعاليات المهرجان الرياضي جاءت بمشاركة طلاب وطالبات جميع كليات جامعة كفر الشيخ، ويتضمن عدد من المسابقات البدنية «BE FIT»، والتي تهدف إلى قياس مدى التحمل والقوة والسرعة والمرونة والرشاقة، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية للشباب الجامعي.