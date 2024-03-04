الحكومة توجّه بتزويد وحدات الإسكان بديل العشوائيات بالأجهزة الكهربائية والأثاث

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسرعة تسليم الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان بديل العشوائيات لوزارة التضامن الاجتماعي لتأثيثها وتزويدها بالأجهزة الكهربائية، وزيادة عدد الحضانات في بعض مشروعات التطوير، وذلك خلال متابعته توفير الخدمات المختلفة بالإسكان بديل العشوائيات.

إجراءات وزارة التضامن في مشروعات الإسكان البديل

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إجراءات وزارة التضامن في مشروعات الإسكان البديل، والتي تنقسم لأكثر من شق، وهو التأثيث والتوعية والتثقيف ودعم الأسر المستفيدة من هذه المشروعات، وجاءت الإجراءات كالآتي:

- هناك أكثر من 21 ألف وحدة تم تأثيثها.

- توفير الأجهزة الكهربائية بالوحدات التي تم تأثيثها.

- بلغت تكلفة الوحدات السكنية نحو 800 مليون جنيه.

- التوعية والتثقيف ودعم الأسر المستفيدة من هذه المشروعات.

- التنسيق لتنفيذ عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي.

- تقديم المساعدات الاجتماعية أو القوافل الطبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة لهذه المناطق.

- تنفيذ بنك ناصر عدد من الأنشطة في هذه المناطق لمساعدة الأسر.

تكافل وكرامة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ القوافل الطبية تُقدم الكثير من الخدمات لأبناء هذه المناطق، لافتة إلى فتح باب التقديم الجديد لتكافل وكرامة لأبناء هذه المناطق المنقولين من منطقة لأخرى.