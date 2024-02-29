«التنمية الحضرية» يعلن نظام تقسيط الوحدات السكنية.. 5 سنوات دون فوائد

يطرح صندوق التنمية الحضرية، وحدات سكنية، بمحافظة القاهرة، في مشروعاته بالمحافظة، من خلال مناطق «شبرا الخيمة، المعصرة، مدينة نصر» وأوضح الصندوق أن وحداته السكنية متنوعة؛ لتناسب متطلبات المواطنين، بمساحات تبدأ من 78 مترًا لتصل إلى 182 مترًا.

التقسيط دون فوائد

وأوضح الخط الساخن للصندوق، أن مساحات الوحدات السكنية بمشروع «ميدان الواحة» بمدينة نصر 182 مترا، للوحدة السكنية الواحدة، مُردفًا إتاحة الصندوق لنظام التقسيط بمدة تصل لـ5 سنوات دون فوائد، مع دفع مقدم قدره 15% من القيمة الإجمالية للوحدة، تسهيلًا للمواطنين راغبي الحصول على وحدات الصندوق.

ونوهّ الخط الساخن للصندوق، بأن طرح الوحدات السكنية الجديدة لمشروع الخيالة لم يفتح حتى الآن، وأن متوسط مساحاتها 78 مترًا، مردفًا أنه بإستطاعة المواطنون التسجيل على قوائم الإنتظار وسيقوم الصندوق بالتواصل معهم عند فتح التسجيل لطرح جديد، مع وجود فرصة للمواطنين لمعاينة الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق، والتواصل مع مدير للمبيعات لتحديد قيمة ومدة التقسيط، موضحًا أن استلام الوحدات السكنية بمحافظة القاهرة يكون خلال سنة، إلا مشروع الواحة بمدينة نصر يكون خلال سنتين؛ لعدم إكتمال أعمال التنفيذ حتى الآن.