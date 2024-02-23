رئيس «التنمية الحضرية» يكشف كيفية حجز الوحدات السكنية مع اقتراب الطرح الثاني

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنّ الصندوق يقوم الآن باستكمال مشروعاته، وطرح المرحلة الثانية، تلبية لرغبات المواطنين، بعد أن لاقت المرحلة الأولى من مشروع الخيالة إقبالا من المواطنين، راغبي الحصول على وحدات سكنية من مشروعات الصندوق.

طريقة حجز الوحدات

وأوضح، «صديق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كيفية حجز وحدات الصندوق، ويكون عن طريق:

الاتصال بالخط الساخن للصندوق 15444.

التوجه لمقر المشروع نفسه.

التوجه لمقر صندوق التنمية الحضرية.

وأكد أن الصندوق يقوم في الفترة الحالية باستكمال المراحل الثانية من مشروعاته، مشيدًا بحرص عملاء الصندوق على حجز الوحدات المطروحة، لجودة الوحدات، وتشطيباتها المكتملة.

وأردف أن الصندوق في حالة عمل دائم؛ للانتهاء من المشروعات التابعة له، ولتلبية طلبات المواطنين.

نسبة التنفيذ 95%

وأشار إلى أن أغلب مشروعات الصندوق قاربت على الانتهاء، بنسبة تنفيذ قاربت 95%، وأنها جاهزة للاستلام، مردفًا أنه على المواطن راغب الحجز التوجه للمشروع ومعاينة الوحدة السكنية على أرض الواقع قبل حجزها.

وبيّن وجود شركة مسوقة في مقرات المشروعات تساعد العملاء، وتجيب على أسئلتهم واستفساراتهم.