بنك ناصر يزف بشرى سارة للأسر بشأن القروض قبل رمضان 2024

قال الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، إنه يقوم بدور اجتماعي مُهم في دعم المواطنين انطلاقًا، موضحًا أن فروعه الـ104 على مستوى الجمهورية تُسهل مختلف الخدمات خاصة الإعانات والقروض، ومنها على سبيل المثال القروض للمتزوجين حديثًا أو لرب أسرة لتجهيز نجلته للزواج.

قرض حسن بدون أي فائدة قيمته 10 آلاف جنيه

وأضاف «عطية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن بنك ناصر يقدم قرض حسن بدون أي فائدة قيمته 10 آلاف جنيه، للمتزوج حديثًا أو لرب أسرة للمساهمة في تجهيز نجلته، ويتم التسديد على مدة 3 سنوات، بموجب تقديم بحث اجتماعي، مؤكدًا أن البنك يقدم هذه النوعية من الخدمات انطلاقا من دوره الاجتماعي.

قروض خلال شهر رمضان المبارك

ونوه رئيس قطاع التكافل، بأن بنك ناصر الاجتماعي يستمر في تقديم هذه القروض خاصة خلال فترة شهر رمضان المبارك، نظرًا لاستعداد بعض الأسر لزواج أبنائهم في فترة عيد الفطر، لافتًا إلى أن البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي وترأس مجلس إدارته وزيرة التضامن، نفين القباج.

وأشار إلى أن البنك يستعد لتقديم حزمة من المساعدات الغذائية التي تُقدر بـ 10 مليون جنيه للمواطنين دعماً للأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تشمل مختلف السلع التي يحتاجها المواطنون خلال هذا الشهر الكريم.