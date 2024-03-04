مصدر كنسي: نقل جثمان الأنبا بيسنتي إلى إيبارشية حلوان بعد الصلاة عليه بالكاتدرائية

قالت مصادر كنسية لـ«الوطن» أنه من المقرر عقب صلاة الجنازة على الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة الراحل، سينقل جثمانه إلي إيبارشيته في حلوان والسماح لأبناء الإيبارشية بإلقاء نظرة الوداع عليه.

وأضافت المصادر أنه من المقرر دفن أسقف حلوان والمعصرة الراحل في إيبارشيته حيث أنه من المتوقع أن يدفن في دير الأنبا برسوم العريان.

البابا تواضرس يترأس جنازة الأنبا بيسنتي

وبدأت جنازة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، منذ قليل، وترأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويشاركه أعضاء المجمع المقدس، وبحضور الآلاف من الأقباط من إيبارشية حلوان والمعصرة لإلقاء نظرة والوداع على الأسقف الراحل.

حضور كبير من الأقباط لإلقاء نظرة الوداع على الأنبا بيسنتي

وبدأت صلاة التجنيز بوضع جثمان الأنبا بيسنتي لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل محبيه وكهنة وأساقفة الكنيسة، وسط حضور كبير من الأقباط ومكرسات دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

وكانت الكنيسة أعلنت أمس، وفاة الأنبا بيسنتي قائلة في بيان رسمي لها «رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.»