رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

نعت الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، أمس الأحد، بعد حياة طويلة من العطاء والخدمة المثمرة.

وتقدَّم الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، ونصلِّي أن يمنحَ الربُّ العزاءَ لكلِّ محبِّيه ولشعب الكنيسة.

وكانت الكنيسة قد أعلنت، أمس، وفاة الأنبا بيسنتي قائلة في بيان رسمي لها «رحل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا».