رئيس الأساقفة ينعى رحيل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

تقدم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية بمصر، بخالص التعازي لشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في نياحة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة.

رئيس الأساقفة ينعى أسقف حلوان والمعصرة

وأضاف رئيس الأساقفة، في بيان اليوم، إن الأنبا بيسنتي خدم سيده بكل أمانة، إذ قدم نفسه للخدمة والرعاية بإخلاص، ونتضرع ونصلي لله القدير أن يسكب تعزية في قلوب شعب الكنيسة.

وكانت الكنيسة أعلنت، أمس، وفاة الأنبا بيسنتي قائلة في بيان رسمي لها «رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا.»