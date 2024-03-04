وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعًا بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

الانتهاء من مراقبة ورصد جميع محطات المياه الرئيسية

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، الغرفة المركزية لمنظومة الاسكادا بمقر شركة مياه الشرقية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المنظومة، إذ أوضح مسؤولو الشركة، أنه جرى الانتهاء من مراقبة ورصد جميع محطات المياه الرئيسية (42 محطة - تنتج نحو 90 % من مياه الشرب بالمحافظة)، ويجري متابعة ورصد تشغيل المحطات على مدار الساعة، وكذا جميع خطوط نقل المياه (50 خطا تربط بين شبكات مياه مراكز المحافظة)، ووفر التنفيذ الذاتي للمنظومة نحو 15 مليون جنيه.

كما تفقد الوزير والمحافظ، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة، والتي تعمل في 3 محاور، وهي استدامة تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات، والحوكمة، واستمعا إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة عن الجهود المبذولة لتطوير عمل الإدارة، ومهامها المختلفة.

وأوضح مسؤولو الشركة، أنّ الإدارة تقوم بمراقبة ومتابعة جميع الأنظمة والخدمات والأجهزة، التي تعمل من خلال منظومتها، وتتم المتابعة بشكل دقيق لضمان استمرار خدمات الإدارة وذلك من خلال البرامج المختلفة، كما تتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لتأمين البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، بجانب جهودها في مجال الحوكمة.

متابعة تسجيل شكاوى العملاء بالخط الساخن

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، والدكتور ممدوح غراب، منظومة الخط الساخن، لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين آلية الرد على الشكاوى، إذ أفاد مسئولو الشركة، أنه جرى متابعة تسجيل شكاوى العملاء بالخط الساخن والإدارات المعنية باستقبال الشكاوى والبالغ عددها 42 مركزًا لتلقى الشكاوى (الأفرع – مراكز خدمة العملاء - العلاقات العامة – شكاوى المحافظة – شكاوى البرلمان - وبعض الإدارات)، وتنفذ الشركة أنشطة وحملات توعية موسعة لتشجيع المواطنين على التعبير عن الشكاوى والتظلمات والتعريف بآليات وقنوات الشكاوى، بجانب بناء قدرات موظفي الجهات المعنية على التفاعل مع شكاوى المواطنين والتظلمات، ومتابعة مشرفي الشبكات والتأكيد على ضرورة إنهاء جميع الشكاوى الواردة إليهم خلال ساعتين من وصول الشكوى للخط الساخن، ومتابعة جميع المعدات الخاصة بالإصلاح للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للعمل، وغيرها من الإجراءات لنجاح المنظومة.

وقدم المهندس عامر كمال، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عرضًا عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي محطات مياه الشرب بالمحافظة 202 محطة بطاقة إجمالية 1.3 مليون متر مكعب يوميًا، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 10600 كم، بخلاف محطات الرفع، بينما يبلغ إجمالي محطات الصرف الصحي 39 محطة، بطاقة إجمالية 310 آلاف متر مكعب يوميًا، وإجمالي أطوال الشبكات 2650 كيلو متر شبكات انحدار بالإضافة إلى 442 متر مربع خطوط انحدار، بجانب محطات الرفع.

كما استعرض رئيس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، والمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وكذا جهود الشركة فى التحول الرقمي، في مجالات (منظومة اسكادا - تكنولوجيا المعلومات - مأمونية المياه - خدمة العملاء - الموارد البشرية - الصرف الصناعي - المخازن والمشتريات - التدريب الإلكتروني).

اختتم وزير الإسكان، ومحافظ الشرقية، جولتهما بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتفقد محطة تنقية مياه الزقازيق، بطاقة تصميمية 95 ألف متر مكعب يوميًا، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمحطة مياه الزقازيق، لمتابعة سير العمل بمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطة، واستمعا لشرح من مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن موقف خدمات مياه الشرب بمدينة الزقازيق، والتي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، ويتم تغذيتها بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالي طاقة تصميمية 192 ألف متر مكعب يوميًا، ويتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 356 كيلو مترًا.