رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزير الإسكان يوجه بالالتزام بأعلى معايير الجودة في محطة تنقية مياه بلبيس

كتب:

أيمن حمزة
01:36 م | الإثنين 04 مارس 2024
قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بمحافظة الشرقية

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بمحافظة الشرقية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس.

تعليمات وزير الإسكان لتشغيل محطة مياة بلبيس

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية؛ للحفاظ على المحطة، وإطالة عمرها الافتراضي، والحفاظ على استدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

مشروعات تنموية وخدمية بالشرقية

وقال محافظ الشرقية، إنّ المحافظة تهتم بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمكونات المحطة المختلفة، واستمعوا إلى شرحٍ من مسؤولي المحطة، عن موقف خدمات مياه الشرب في مركز بلبيس، والذي يقطنه 910 آلاف نسمة، ويتم تغذيته بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالي طاقة تصميمية 370 ألف م3 يومياً، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 915 كيلومترًا.

تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM

واستعرض الوزير والمحافظ، نتائج تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM بمحطة مياه بلبيس في التشغيل والصيانة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، ومراقبة وضبط الجودة، وإدارة الموارد البشرية، وأكد مسؤولو الشركة أنّ إجمالي الوفر السنوي نتيجة تطبيق برنامج TSM في محطة مياه بلبيس، 1.52 مليون جنيه.

اقرأ المزيد:

«مؤتمر المطارات» يناقش دور التكنولوجيا في رفع معدلات الأمن والسلامة

«تعليم الغربية» تتابع صلاحية وسائل الأمن والسلامة في المدارس قبل الامتحانات

وكيل شباب القليوبية: تعميم ضوابط الأمن والسلامة استعدادا للنشاط الصيفي

تشكيل لجنة لمتابعة معايير الأمن والسلامة في مراكز شباب القليوبية

إعداد خطة تأمين شاملة لضمان الأمن والسلامة بمنشآت جامعة سوهاج

اليوم.. آخر مهلة للمدارس لاستيفاء استمارة الأمن والسلامة للمنشآت

إجراءات عاجلة من «التعليم» لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب

تشميع 8 مصانع بالإسكندرية لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة المهنية

رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الأمن والسلامة بكلية الطب

«الطيران»: لا توجد أي ملاحظة روسية على إجراءات الأمن والسلامة بمطارتنا

رئيس «القابضة للمياه» يناقش تطوير مرافق الشركة وتحسين الخدمات

«القابضة للمياه» تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة.. وجاهزية الشركة لموسم الشتاء

«القابضة للمياه» تنفي إعلان الشركة عن وظائف شاغرة: شائعات مضللة

مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للمياه وجائزة مصر للتميز الحكومي

التقديم لوظائف الشركة القابضة للمياه.. إليك الشروط والمستندات وآخر موعد

«القابضة للمياه»: جائزة التميّز الداخلي تعزز قدرة الشركة على المنافسة إقليميا ودوليا
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.