وزير الإسكان يوجه بالالتزام بأعلى معايير الجودة في محطة تنقية مياه بلبيس

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس.

تعليمات وزير الإسكان لتشغيل محطة مياة بلبيس

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية؛ للحفاظ على المحطة، وإطالة عمرها الافتراضي، والحفاظ على استدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

مشروعات تنموية وخدمية بالشرقية

وقال محافظ الشرقية، إنّ المحافظة تهتم بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة، تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، بمكونات المحطة المختلفة، واستمعوا إلى شرحٍ من مسؤولي المحطة، عن موقف خدمات مياه الشرب في مركز بلبيس، والذي يقطنه 910 آلاف نسمة، ويتم تغذيته بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالي طاقة تصميمية 370 ألف م3 يومياً، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 915 كيلومترًا.

تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM

واستعرض الوزير والمحافظ، نتائج تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM بمحطة مياه بلبيس في التشغيل والصيانة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، ومراقبة وضبط الجودة، وإدارة الموارد البشرية، وأكد مسؤولو الشركة أنّ إجمالي الوفر السنوي نتيجة تطبيق برنامج TSM في محطة مياه بلبيس، 1.52 مليون جنيه.