رئيس جهاز المياه: توصيل الخدمة لـ23 قرية بالقليوبية وإنشاء 3 محطات معالجة

تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أن مشروعات الصرف الصحي بالقليوبية تشمل توصيل الخدمة لـ23 قرية وإنشاء 3 محطات معالجة باستثمارات 2.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقليوبية، تشمل توصيل خدمة الصرف الصحي لـ23 قرية، وإنشاء 3 محطات معالجة، بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه، وهي: محطة معالجة القشيش، بطاقة 15 ألف م3/يوم، ومحطات رفع (الغريري - العطارة - القشيش - الحزانية - كوم السمن - الجعافرة - السلمانية - عرب الشعارة)، ومحطة معالجة منشأة الكرام، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ومحطات رفع (منشأة الكرام، تل بني تميم - كفر الشرف القبلي - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري)، ومحطة معالجة الكوم الأحمر، بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومحطات رفع (الكوم الأحمر - نوي - نوب طحا - الزهويين - كفر سندوه - المريج - كفر الصهبي - كفر الشيخة سالمة - كفر الدير والحصافة).

جدير بالذكر أنَّ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزاً في 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، مشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.