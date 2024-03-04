قيادات «الإسكان» يتفقدون مشروعات المرحلة العاجلة في «سفنكس الجديدة»

تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، والوفد المرافق، مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمرحلة العاجلة بمدينة سفنكس الجديدة، واستقبله المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة.

قيادات الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة سفنكس الجديدة

وفي بداية الزيارة، اطلع وفد الإسكان على عرض تفصيلي عن مدينة سفنكس الجديدة، والخطة الإستثمارية، ومشروعات المرافق، ومناقشة الموقف التنفيذي، ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التي تعوق التنفيذ، لوضع حلول لها في حضور ممثلى الشركات والمكاتب الاستشارية.

ثم تفقد مسؤولو الإسكان خلال الزيارة أعمال تنفيذ المرافق بمشروع محور سفنكس وتوسعته، ليصبح بعرض 5 حارات لكل اتجاه بدلاً من 3 حارات، بنسبة إنجاز للمشروع 80%، ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس «مرحلة أولى» بنسبة إنجاز تتخطى 84%، وجارٍ تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بغرف المحولات بإجمالي 8 غرف بقدرة 300 ك. ف .أ للمحول الواحد، وتمديد 27 ألفا و305 أمتار طولي من كابلات الجهد المتوسط قطاع 3*240مم جهد 20/12 ك.ف.

توصيل المرافق لمحطات القطار السريع

كما تفقد مسئولو الإسكان، سير الأعمال بمشروع تنفيذ الفرمة التمهيدية للطرق، وخط مياه قطر (400 / 500 مم) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار 77 لسنة 2017 حتى محور سفنكس، حيث صدر أمر الإسناد، ويتضمن المشروع توصيل المرافق لمحطات القطار السريع، ومنها محطة القطار بمدينة سفنكس الجديدة، وشريحة منطقة الخدمات بالمدينة عن طريق خط مياه من مدينة الشيخ زايد.