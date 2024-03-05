مصر تشارك في معرض برلين السياحي.. الأكبر على مستوى العالم

تشارك مصر اليوم في معرض برلين السياحي، أكبر المعارض السياحية في العالم، والمقام بألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري.

يضم الوفد المصري ممثلين عن القطاع السياحي الحكومي والخاص، يترأسه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

جناح مصري على شكل فرعوني

يضم الجناح المصري، الذي تبلغ مساحته أكثر من 1000 متر مربع، مجموعة من الفنادق وشركات السياحة والطيران المصرية، وتم تصميمه على شكل فرعوني.

يشارك في المعرض أكثر من 160 دولة، وأكثر من 10 آلاف عارض من مختلف دول العالم.

قال محمد فلا، عضو جمعية «مستثمري السياحة» بالبحر الأحمر، إن هذا المعرض هام جدًا لمصر حيث يعمل القطاع السياحي المصري على عقد اتفاقات وتعاقدات لجذب السياح الأوروبيين، وبخاصة الألمان، إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

الترويج للمدن السياحية المصرية

أشار إلى أن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص، سيسعى خلال معرض برلين السياحي إلى الترويج للمدن السياحية المصرية المختلفة.

أوضح أن وزارة السياحة والآثار ستطلق خلال المعرض منتج القاهرة الثقافية (Cairo City Break)، الذي يروج للقاهرة كمقصد سياحي قائم بذاته.

يُشار إلى أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، سيفتتح اليوم الجناح المصري بمعرض برلين السياحي.