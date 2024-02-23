«مستثمرو السياحة»: مصر تستهدف جذب المزيد من الألمان عبر معرض برلين

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن القطاع السياحي المصري يستعد حاليا للمشاركة في معرض برلين السياحي «ITB»، أكبر المعارض السياحية في العالم والمقام بألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل، موضحا أن الدول المشاركة بهذا المعرض يتجاوز عددها الـ160 دولة.

جناح مصري مميز بالمعرض

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هيئة تنشيط السياحة ستشارك بجناح مميز بمعرض برلين السياحي «ITB»، والذي يضم عددا من الفنادق وشركات السياحة المصرية، لافتا إلى أن القطاع السياحي المصري يعول كثيرا على هذا المعرض في إبرام تعاقدات جديدة خلال عام 2024.

حجوزات سياحية ألمانية جديدة لمصر بداية من الشهر المقبل

وأشار إلى أن مصر تسعى من خلال مشاركتها بمعرض برلين السياحي إلى جذب عدد سياح أكبر من ألمانيا لزيارة مصر خلال العام الجاري، موضحا أن الفنادق المصرية ولاسيما الموجودة بالغردقة تلقت مؤخرا حجوزات ألمانية لقدوم سائحيها بداية من شهر مارس المقبل.