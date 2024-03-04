«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات القومية الأربعاء

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية، عن شهر مارس 2024، يوم الأربعاء المقبل.

زيادة أجور العاملين بالمؤسسات القومية

وكان المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أوضح أنه تقرر زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بقيمة ألف جنيه شهريًا، على ألا يقل الحد الأدنى لأجور العاملين عن 6 آلاف جنيه شهريًا، ابتداءً من مرتب شهر مارس الجاري.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا القرار يمثل انعكاسًا لتقدير القيادة السياسية للصحافة القومية، وتقديم كافة اوجه الدعم لها، مشيرًا إلى أنّ القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الاجراءات الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيادة أجور الصحفيين

واشاد رئيس «الوطنية للصحافة» بسرعة استجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالب الهيئة وبالتعاون الذي شهده من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومساهمة الدولة مع الهيئة في تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة، في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد «الشوربجي» استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري وخدمة قضايا الوطن، باعتبارها أحد أهم عناصر قوته الناعمة.