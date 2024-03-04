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«التعليم»: تفعيل رقم خاص للرد على استفسارات طلاب التربية الخاصة

كتب:

أميرة فكري
03:28 م | الإثنين 04 مارس 2024
وكيل التربية والتعليم بالجيزة

وكيل التربية والتعليم بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تفعيل رقم خاص للرد علي الاستفسارات الخاصة لطلاب التربية الخاصة والدمج لأبناء تعليم الجيزة، للتيسير على الطلاب من ذوي الهمم وعلى أولياء الأمور،

في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوي الهمم وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

رقم خاص بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان اليوم أنَّه يمكن لأولياء الأمور والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التربية الخاصة للاستفسار رقم واتس آب 01221321917.

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