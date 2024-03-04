جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة الأدبي 2024.. اعرف موعد البدء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة الأدبي، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل، وتُعقد في المدارس داخل لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً.

جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة الأدبي 2024

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة الأدبي 2024، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم رسمياً:

- يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل.

- يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء 12 من شهر يونيو.

- يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة العربية يوم 22 من شهر يونيو.

- يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 25 من شهر يونيو.

- يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ يوم 29 من شهر يونيو.

- يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم 2 من شهر يوليو.

- يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا يوم 6 من شهر يوليو.

- يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع يوم 10 من شهر يوليو.

- يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق يوم 17 من شهر يوليو.