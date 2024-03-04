تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة في كفر الشيخ

نفذت الأجهزة المعنية بمحافظة كفر الشيخ، 17 قرار إزالة على أملاك الدولة بمساحة 8 قراريط بمركز سيدي سالم، ضمن الموجة الـ22 من متابعة التعديات.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

17 قرار إزالة بمساحة 8 قراريط بسيدي سالم

وقال المحافظ في بيان: «جرى تنفيذ 17 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 8 قراريط و6 أسهم بمركز سيدي سالم، خلال اليوم التاسع من المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء».

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتباراً من يوم 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، وجميع جهات المحافظة.