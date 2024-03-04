مستشار وزيرة «التضامن»: مبادرة «الوطن» لتلخيص مسلسلات رمضان بلغة الإشارة تجربة مثيرة

أشادت مها هلالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، بإطلاق جريدة «الوطن»، خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، مؤكدة أن تلخيص المسلسلات للأطفال الصم وضعاف السمع في شهر رمضان المبارك وعرضها بلغة الإشارة، يمكن أن يكون تجربة مثيرة ومفيدة.

مبادرة جريدة الوطن لدعم ذوي الهمم

وقالت مها هلالي لـ«الوطن»، إن مبادرة الصحيفة لدعم ذوي الهمم، وتوفير هذه الخدمة ضمن أن الجميع يمكنهم الاستمتاع بمحتوى الدراما والترفيه بشكل متساوٍ، لافته إلى أنه يمكن الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة لتلخيص الأحداث الرئيسية، والمواقف الهامة في كل حلقة من حلقات المسلسلات، ويكون تقديم هذه الملخصات بطريقة مبسطة وواضحة بلغة الإشارة؛ لضمان فهمها بشكل جيد من قبل الأطفال الصم وضعاف السمع.

وأشارت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، إلى أنه يمكن توفير ترجمة الحوارات والمواقف الهامة بلغة الإشارة، أثناء عرض الحلقات لتسهيل متابعتها واستيعابها بشكل أفضل، ووصفت المبادرة بأنها «رائعة» لتوفير الوصول إلى المعلومات والترفيه لهذه الفئة من الجمهور.

الخدمة الأولى من نوعها

وتعد هذه خدمة «الوطن» لـ«قادرون باختلاف»، هي الأولى من نوعها من بوابة إلكترونية في مصر لمتابعيها، ويمكن متابعة جميع ملخصات الأعمال الدرامية المعروضة على قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر منصاتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة «الوطن» لمتابعة ملخص حلقات المسلسلات الدرامية وسير الأحداث بها.