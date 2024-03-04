مستشار الحكومة يشيد بخدمة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف»: تأكيد على مساندة المجتمع لهم

أشاد هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجريدة «الوطن» لدعم ذوي الهمم من الصم والبكم، والتي تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل، قائلا: «مبادرة مهمة جدا، نشكر عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجريدة الوطن».

وأكد يونس لـ«الوطن»، أنّ أي خدمة تقدم لأهالينا من ذوي الهمم، تكون دليلا واضحا على أنّ المجتمع كله مساند لهم، ويقدّر أنّهم جزءا أصيلا له حقوق نعمل جميعا على تلبيتها.

وتابع يونس: «المبادرة أكيد هتحقق متعة كبيرة لأهالينا من ذوي الهمم هتزود من معارفهم، وتوسع مداركهم، لأن القيمة اللي بيمثلها الفن والثقافة لها مميزات كثيرة جدا، بالتأكيد مع هذه المبادرة هيمكن لذوى الهمم الاستفادة بها».

وأضاف: «لا تتخيلوا مدى السعادة التي سيكون عليها، شاب أو فتاة في أسرة ما، وهو يشاركهم الاستماع بمسلسل ديني، أو تاريخي أو اجتماعي أو كوميدي في رمضان، بالتأكيد هذه المبادرة تمثل اضافة كبيرة لجهود عظيمة تقوم بها الدولة حاليا لخدمة قادرون باختلاف الذين حقا يستحقون الخدمة».

واختتم المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء إشادته بالمبادرة، قائلا: «نشكر كل من بادر بإطلاق المبادرة القيمة».