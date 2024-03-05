الوقاية من الزهايمر تبدأ من مطبخك.. نصائح ذهبية للحفاظ على صحة الدماغ

حذّرت دراسات حديثة من وجود علاقة كبيرة بين الوزن الزائد، والإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط، وهو ما أشارت إليه الإعلامية نهى عبدالعزيز، مُقدمة برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «DMC».

الكرش يسبب شيخوخة الدماغ

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، دراسة جديدة، تشير إلى أنّ الكرش يسبب شيخوخة الدماغ وانخفاض الإدراك عند الرجال في منتصف العمر، لأن ارتفاع رواسب الدهون في البنكرياس والكبد يؤدي إلى زيادة الإصابة بالخرف.

تقول «عبدالعزيز»: «منظمة الصحة العالمية نصحت بضرورة الحد من استهلاك المشروبات الغازية والسكريات والوجبات السريعة، والاتجاه إلى الأطعمة الصحية من الفواكه والخضراوات، مع ممارسة الرياضة يوميًا».

الحد من استهلاك المشروبات الغازية والسكريات

بحسب «عبدالعزيز»: «تلقيّت رسالة على شكل كرسي موضوع عليه أشياء ضارة بالصحة مثل الوجبات السريعة والسكريات والسجائر، وكلها موجودة على الكرسي، والسؤال هنا كان ما هي أكثر هذه الأشياء ضررًا بالصحة؟ والإجابة هي الكرسي، لأن الحركة بركة وعدم الحركة يصيب بالسمنة، التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والإصابة بالزهايمر».