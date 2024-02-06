اكتشاف طبي جديد سيغير طرق علاج السمنة.. استشاري تغذية يكشف التفاصيل

قال الدكتور محمد ذكري، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك تطورات جديدة في علاج السمنة، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة تصنف كمرض بعدما كان يُعتبر عرضًا لمرض وليس مرضًا مستقلاً.

الدراسات أظهرت أن السمنة قد تكون ناتجة عن عطل في جين معين

وأكد استشاري التغذية العلاجية في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، أن الدراسات أظهرت أن السمنة قد تكون ناتجة عن عطل في جين معين في الجسم، وهو الجين المسؤول عن فعالية حرق الدهون، مشيرًا إلى أن هذا الجين تم تحديده بالفعل، وهناك دراسات وأبحاث جارية لتنشيطه وعلاجه ليتمكن من القيام بمهمته الطبيعية.

تفاؤل كبير بين الوسط العلمي على مستوى العالم بهذا الاكتشاف

وأضاف استشاري التغذية العلاجية أن هذه الدراسات قد تستغرق سنوات، ولكن هناك تفاؤل كبير بين الوسط العلمي على مستوى العالم بهذا الاكتشاف، حيث من المتوقع أن يسهم في علاج السمنة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى اتباع نظم غذائية صارمة.