السبحة المصرية أفضل من الصيني وأنواعها عديدة.. (فيديو)

تعتبر صناعة السبح من أهم الحرف في مصر، ودخلت «المحروسة» منذ العصر العثماني، وتم تطوير صناعة السبح بشكل كبير، وجميع مراحل تصنيعها في مصر يدوي، والصين بدأت في تصنيعها عن طريق الماكينات بشكل آلي، وهو ما أوضحه أكد نصر الواحي، صانع سبح، مشددًا على أن الطريقة الآلية في التصنيع لا يمكن أن تكون بنفس جودة التصنيع اليدوي.

السبح اليدوية جودتها مرتفعة

ونوه «الواحي»، خلال حواره مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، ببرنامج «السفيرة غزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، بأن تصنيع السبح يدويًا يجعلنا أمام منتج ذات جودة مرتفعة من ناحية الخيوط وجميع مراحل التصنيع، مشددًا على أن المنتج الصيني يتم تصنيعه من البلاستيك، بينما المنتج المحلي يتم تصنيعه من خامات ومواد طبيعية مثل العود والكهرمان والصندل.

المنتج المصري في السبح ينافس المنتج التركي

وأوضح أنه يتم إدخال مادة البوليستر لإنتاج أشكال وأنواع متعددة من السبح، مشددًا على أن بعض السبح يتم إنتاجها من مادة البوليستر وإضافة ورقة الذهب عليها، مؤكدًا أن المنتج المصري ينافس المنتج التركي بشكل كبير.

وشدد صانع سبح، على أن السبح لها أنواع متعددة، متابعًا: «في سبحة 33 حباية، وفي 99 حباية وفي 100 حباية بـ2 عداد».