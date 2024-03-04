توافد شباب الصعيد على الورش التدريبية لمهرجان مسرح الجنوب

تستمر لليوم الثالث على التوالي فعاليات الورش التدريبية المقامة على هامش المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والتي يتوافد عليها شباب الجنوب من كل أنحاء الصعيد لتعلم فنون المسرح المختلفة، بقصر الثقافة في محافظة قنا.

وتستمر فعاليات المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس برئاسة هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، ورعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة قنا.

اكتشاف المواهب يصون الشباب من التطرف

وقال المخرج أحمد السيد عن ورشة إعداد الممثل، إن أحد أهداف هذه الورشة هي تدريب الشباب على استخدام مشاعرهم اليومية بشكل يساعدهم على تنمية موهبتهم واستخدامها بالفن، فالفن ليس إعطاء أداء بل إعطاء مشاعر، و ممارسة الفن يساعد على استخدام طاقة الشباب بشكل إنساني ويصون العقل من الفكر الإرهابي والمتطرف، لأن المسرح يعلم الجدل والحوار وكيفية الاختلاف يخلق إنسانا قادر عن التعبير عن نفسه وعن عمله وعن مشاعره مهما كانت وظيفته.

10 ورش عمل ضمن فعاليات المهرجان

وانطلقت 10 ورش في عدة مجالات تستمر لمدة 5 أيام، بمشاركة 70 شابا من جميع أنحاء الجنوب، والذي يستضيفهم المهرجان لتعلم فنون المسرح المختلفة، والورش هي ورشة التصوير المسرحي للمصور حسن عمار، وورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، التأليف باستخدام التراث للكاتب بكري عبد الحميد، والديكور للدكتور عايدة علام، والإضاءة للمهندس أبو بكر الشريف، الدراما والمسرح للمخرج الإسباني باتي دومينيك، وصناعة العرائس للفنان أحمد أبو طالب، والمكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي، وورشة الموسيقى والغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى، وورشة تعليم أداء وتحريك العرائس الماريونت للفنانة إيمان فتوح.