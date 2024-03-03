تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي.. محافظ قنا يشهد عروض مسرح الجنوب بقصر الثقافة

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الحفل الفني الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة قنا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب.

وتستمر فعالياته حتى 6 مارس الجاري، وتنظمه مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، تحت رعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وعماد فتحي رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، والنائب محمد الجبلاوي، والنائب مصطفى محمود والنائبة سحر صدقي والنائبات «حنان عوض، رحاب الغول»، وأعضاء مجلس النواب والفنانين سامح حسين وعزة لبيب وهاني كمال وأحمد الشافعي، وابنة قنا فاطمة حسن والفنان العراقي القدير باسم قهار.

عيد قنا القومي

وقدم محافظ قنا، التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يعد تخليدا لذكرى انتصار أبطال قرية البارود بمركز قفط ضد الحملة الفرنسية عام 1799، حيث نجحوا بشجاعة وعزيمة في صد الأسطول الفرنسي وإفساد مخططه الاستعماري وكان بداية لتقليص النفوذ الفرنسي في مصر.

العدالة الثقافية

وأضاف الداودي أن المهرجان يأتى في اطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الثقافية والتنموية لجميع فئات الشعب، بهدف ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء ونبذ التطرف الفكري، مشيرًا إلى أن إدارة المهرجان قامت بتنظم معرضا للحرف التراثية والبيئية، يتضمن عدد كبير من المشغولات اليدوية والبيئية و الحرف التراثية، مثل «الفركة والفخار» والمشغولات الخشبية، وخشب السرسوع، والخزف والجلود وأعمال الشمع واللوحات الزيتية والإكسسوار، بهدف دعم أبناء المحافظة من أصحاب هذه الحرف، كما سيتم الترويج لتلك المنتجات من خلال منصة أيادي مصر الإلكترونية، بما يعود بالنفع على أصحابها لتوسيع مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال «الهوارى»، إن سبب اختياره لإقامة الدورة الثانية فى قنا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ومشروع تنمية القرية، معربا عن شكره وتقديره لمحافظ قنا، لافتا إلى أن الدورة الحالية من المهرجان سوف تشهد إقامة 8 مكتبات جديدة في القرى، و26عرضا من جميع أنحاء العالم، وستقام الفعاليات في 12 موقعا هي قصور ثقافة «قنا ونجع حمادي وقوص»، والكنيسة الإنجيلية، ومستشفى الأورام، ومراكز شباب «دندرة ومدينة العمال والطويرات والبياضية والدوما بالإشراف الشرقية، ودريمز»، بالاضافة إلى إقامة سرادق ومسرح كبير في مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لإقامة الفعاليات.