بعد إصابة إليسا به بسبب قصة حب فاشلة.. هل الضغط النفسي يؤدي للسرطان؟

مفاجأة صادمة، كشفتها الفنانة اللبنانية إليسا، عن حياتها الشخصية، بعدما أكدت أن إصابتها بسرطان الثدي، جاء بسبب تعرضها لضغوط نفسية شديدة، بسبب علاقة حب فاشلة، عانت بسببها كثيرا بحسب الفيلم الوثائقي «It's okey»

اعتراف إليسا، وربط إصابتها بالسرطان بتعرضها لضغط نفسي، أثار تساؤلا مهما حول ارتباط الأزمات النفسية بالإصابة بالورم الخبيث، فهل هناك علاقة بالفعل؟.

هل يسبب الضغط النفسي السرطان؟

يوصف الضغط النفسي بأنه ما يشعر به الناس عندما يتعرضون لضغوط عقلية أو جسدية أو عاطفية، وعلى الرغم من أنه من الطبيعي التعرض لبعض الضغوط النفسية من وقت لآخر، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الضغط النفسي أو الذين يعانون منه بشكل متكرر على مدى فترة طويلة من الزمن قد يصابون بمشاكل صحية عقلية أو جسدية.

يستجيب الجسم للضغط الجسدي أو العقلي أو العاطفي عن طريق إطلاق هرمونات التوتر (مثل الإبينفرين والنورإبينفرين) التي تزيد من ضغط الدم وتسرع معدل ضربات القلب وترفع مستويات السكر في الدم، بحسب موقع «searchlight».

ما علاقة الضغط النفسي بمرضى السرطان؟

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من إجهاد شديد وطويل الأمد (أي مزمن) يمكن أن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، ومشاكل في الخصوبة، ومشاكل في المسالك البولية، وضعف في جهاز المناعة، الأشخاص الذين يعانون من التوتر المزمن هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا أو نزلات البرد، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بالصداع ومشاكل النوم والاكتئاب والقلق.

هل الضغط النفسي يسبب السرطان؟ على الرغم من أن التوتر يمكن أن يسبب عددًا من مشاكل الصحية، إلا أن الأدلة على أنه يمكن أن يسبب السرطان ضعيفة.

دكتورة شونا إهلرز، خبيرة علم الأورام النفسي وأخصائية علم النفس لدى «مايو كلينك»، أكدت أن التوتر لا يسبب الإصابة بمرض السرطان، ولكن تلك معلومة خاطئة شائعة تُسبب الكثير من القلق والشعور بالذنب غير الضروريين.

«يعتقد بعض الناس أنهم لو كانوا تركوا وظيفتهم الموترة، أو لو لم يمروا بتجربة زواج تسبب التوتر، كان ذلك سيحميهم من الإصابة بالسرطان»، هكذا كشفت الطبيبة، موضحة: «هذا الأمر غير صحيح، فالتوتر لا يتسبب في الإصابة بمرض السرطان، ولا يوجد أي دليل علمي على ذلك، متممة: «التوتر يمكن أن يؤثر على قدرة المريض على التعافي من مرض السرطان، وليس إصابته به».