إليسا تتعاون مع مروان خوري وتامر عاشور في ألبوم جديد.. يطرح قريبا

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لطرح ألبومها الجديد خلال الفترة المقبلة، والذي يضم 12 أغنية، ليكون أول إنتاج خاص لـ إليسا بعد مشوار غنائي دام لأكثر من 25 عامًا.

وتتعاون اليسا في الألبوم مع المطرب مروان خوري بأغنية بعنوان «كله وهم»، بعد صلحهما بوساطة صاحبة السعادة، وتتولى شركة روتانا للصوتيات توزيع الألبوم.

وتتعاون في الألبوم فى أغنية مع المطرب تامر عاشور بعنوان «أنا سكتين»، من ألحانه وكلمات الشاعر نادر عبد الله.

آخر أعمال إليسا وفيلمها الوثائقي

وكان آخر أغاني اليسا أغنية «العقد» في أغسطس الماضي والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، من ألحان محمد يحيي وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال الحمداوي.

وتمكنت إليسا من جذب تعاطف الجمهور معها خاصة بعد عرض أولى حلقتين من فيملها الوثائقي «It’s OK»، والذي تحدثت خلاله عن الانتصار والانكسار، وكشفت خلاله عن إصابتها بمرض سرطان الثدي بعد تعرضها لعلاقة عاطفية سامة، أدت إلى تدهور حالتها الصحية، مشددة على أن «كل مرض بالحياة وراه ضغط نفسي».