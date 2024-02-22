مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس 21 رحلة سياحية تقل حوالي 4 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات 6 دول أوروبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 21 رحلة طيران سياحية إلى مرسى علم

وأشار أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يبين وصول 21 رحلة طيران سياحية على مدار اليوم الخميس تقل ما يقرب من 4 آلاف سائح وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى استقبال آلاف السياح من 6 دول أوربية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وبلجيكا بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول بواسطة فرق العلاقات العامة.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأشار إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية الوافدة إلى مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق ووصلت إلى 90% في عدد من فنادق مرسى علم مما يلفت انتعاش حركة السياحة بشواطئ مرسى علم شتاء.