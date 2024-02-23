مطار مرسى علم يستقبل 120 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى الدولي، نحو 24 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأوروبية على متن 120 رحلة طيران على مدار الأسبوع المقبل، بدءًا من الغد، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، بيّن وصول 120 رحلة طيران تقل 24 ألف سائح على متنها، وسيجري استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات التسكين كافة في الفنادق.

السياح على شواطئ مرسى علم

وأوضح أنّ فرقًا من العلاقات العامة، ستكون في استقبال السائحين بالفنادق وإنهاء إجراءات التسكين بالغرف في أسرع وقت، وعمل برامج وفقرات ومهرجانات على الشواطئ كنوع من الترفيه بصفة أسبوعية، وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.