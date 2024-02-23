مرسى علم تستقبل آلاف السياح من جنسيات أوروبية.. محميات طبيعية وشواطئ

قال إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إنّ مرسى علم استقبلت الأسبوع الجاري، ما يقرب من 21 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، هربًا من الأجواء الشتوية الباردة في أوروبا التي تصل إلى حد الجليد.

محميات طبيعية وشواطئ جذابة

وأشار «شكري» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ مرسى علم تعد من أفضل المدن السياحية المصرية، وتتمتع بطقس دافئ طوال فصل الشتاء، كما تضم محميات طبيعية وشواطئ جذابة ما يجعلها وجهة السياح الأولى.

ومن جهته، أشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أنّ مرسى علم تضم محميات طبيعية منها محمية وادي الجمال وشاطئ القلعان وجبل علبة، إضافة إلى تمتعها بأفضل الشواطئ على مستوى العالم منها شاطئ شرم اللولي الملقب بـ«مالديف مصر».

استقرار الأحوال الجوية في مرسى علم

وأعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان لها، استقرار الأحوال الجوية في مدينة مرسى علم اليوم، ليسود طقس دافئ نهارًا ومعتدل ليلًا، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 للعظمى و16 درجة مئوية للصغرى.