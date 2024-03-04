«أوقاف مطروح» تنظم ندوة عن فضائل شهر رمضان وكيفية الاستعداد له

نظمت مديرية الأوقاف بمطروح، بالتعاون مع كلية الآثار بجامعة مطروح، ندوة دينية تحت عنوان «فضائل شهر رمضان وكيف نعد أنفسنا لاستقباله»، بحضور الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والدكتور محمد المغربي عميد كلية الآثار واللغات، والدكتور أسامة نبيه رسلان وكيل الكلية.

حكمة مشروعية الصيام

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، حكمة مشروعية الصيام ومقاصد تشريعه، فالصوم بكونه إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما هو إلا انتقال بالمؤمن من طبيعته الآدمية ليحلق بروحه في حالتها التي تفوق الملائكية التي استمدت عزتها وسموها من الذات العليا مستشهداً بقولة تعالى: «فَإِذَا سَوَّیۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِیهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِینَ»، والإنسان حين يمسك عن حاجة الجسد فهو أقرب إلى غذاء الروح.

كما أن رمضان هو شهر البذرة الأولى في ميلاد هذه الأمة، فإذا كان الصيام تطهيرا ورفعة لروح المؤمن، ففي رمضان أعطي ما فيه غذاء روحه ورفعة ذاته وسموها أعطي القرآن الكريم: «وكَذَ ٰ⁠لِكَ أَوۡحَیۡنَاۤ إِلَیۡكَ رُوحࣰا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِی مَا ٱلۡكِتَـٰبُ وَلَا ٱلۡإِیمَـٰنُ وَلَـٰكِن جَعَلۡنَـٰهُ نُورࣰا نَّهۡدِی بِهِۦ مَن نَّشَاۤءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهۡدِیۤ إِلَىٰ صِرَ ٰ⁠طࣲ مُّسۡتَقِیمࣲ».

قيم الدين الإسلامي

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه ينبغي علينا أن نحتفل بقيم الدين الإسلامي التي جاءتنا عبر الوحي، وأكد عليها القرآن الكريم كالعدل والمساواة والشوري والتكافل والحرية وهي قيم ربانية لا محيد عنها لحياة طيبة للإنسانية جمعاء والأمة وهي تحتفل بشهر ميلادها لا بد وأن ترسخ هذه القيم في نفوس أبنائها وفي شهر رمضان يتربى المؤمن على التعايش والتكافل والترابط والتعاون والمواساة ففي رمضان يصوم المؤمن فيشعر بالمحتاج ويعين الضعيف ويغيث الملهوف ويعين ذويه وأرحامه وإخوانه على نوائب الدهر، في شهر رمضان شهر البركة، والرحمة، وحط الخطايا واستجابة الدعاء.