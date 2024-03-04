«البحوث الفلكية» تكشف عن وقت وأماكن استطلاع هلال شهر رمضان

يترقب ملايين المصريين بمختلف المحافظات موعد الإعلان النهائي عن أول أيام شهر رمضان المُعظّم، بعد تحديد موعد موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024، والذي المقرر أن يكون يوم الأحد المقبل، 10 مارس الحالي.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الاستطلاع يكون بالتنسيق مع اللجان الشرعية في دار الإفتاء المصرية، وكذلك هيئة المساحة المصرية، مؤكدًا أنّ الاستطلاع يكون عقب غروب الشمس مباشرة.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023، سيكون يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أنّ هلال شهر رمضان سيولد مباشرةً بعد حدوث الاقتران في الساعة 11:02 صباحًا، بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأشار إلى أنّ الهلال الجديد سيبقى لمدة 12 دقيقةً بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة، وفي القاهرة سبقى لمدة 14 دقيقةً، وفي باقي المحافظات لمدد تتراوح بين 13 - 15 دقيقة، أمّا في العواصم العربية والإسلامية فسيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس لمدد تتراوح بين 4 - 22 دقيقة.

شهر رمضان 2024

وتابع رئيس المعهد، بأنّ هناك عددًا من الاشتراطات يعملون بها عند استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 1445 هجريا والشهور العربية، وتتمثّل في أن تكون الرؤية من أعلى القمم الجبلية، ويُستطلع الهلال من جبال سانت كاترين وعتاقة والعوينات والصحراء الغربية والقطّامية، إلى جانب أن مناطق الرؤية تكون بعيدة عن العمران والمدن والأضواء ومصافي البترول والمصانع، وأنّ الاستطلاع يكون بالتنسيق بين المعهد والإفتاء وهيئة المساحة المصرية.

وأوضح أنّ الدراسات الفلكية أشارت إلى أنّ الاثنين الموافق 11 مارس المقبل، سيكون أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيًا.