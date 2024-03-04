مستشارة سابقة لأوباما: نسبة التصويت بانتخابات أمريكا التمهيدية رسالة قوية لبايدن

أكدت لوري واتكينز، مستشارة سابقة لأوباما، أن نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية بأمريكا أرسلت رسالة قوية للرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحة أن أكثر من 100 ألف مصوت خلال الانتخابات التمهيدية غير راضين عن بايدن وتعامله ودعمه لإسرائيل ونتنياهو.

الشعب الأمريكي غير راضٍ عن بايدن

وأوضحت «واتكينز»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحويزي، المُذاع عبر شاشة «مطروح للنقاش»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المصوتين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار ويشعرون أن جو بايدن لا يستمع إليهم ويتورط بدعم إسرائيل، مؤكدة أن هناك حالة من عدم الرضا من قبل الشعب الأمريكي تجاه سياسات بايدن، منوهة بأن هذا سيؤثر سلبًا على بايدن.

وأشارت إلى أن بعض المصوتين في واشنطن يقولون إنهم سيصوتون لترامب، وهذا شيء صادم، ويجب على حملة بايدن أن تدرك تلك المشكلات وتعمل على حلها.