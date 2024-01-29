مستشارة أوباما السابقة: رد الفعل الأمريكي على هجمات الحدود «الأردنية – السورية» سيكون مفاجئا

قالت لوري واتكينز، المستشارة السابقة لأوباما، إن الولايات المتحدة ستستجيب لرد الفعل على الهجمات التي حدثت على الحدود الأردنية – السورية، لكن الولايات المتحدة لن تعلن أي معلومات عن خططها وردود فعلها المشتركة.

الرئيس الأمريكي يحشد الرأي العام قبل رد الفعل

وأضافت «واتكينز»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري حملة لحشد الرأي العام الأمريكي في هذه الأثناء، لافتة إلى أنه يوجد في الأردن حملات ستؤدي لمزيد من الصراعات في المنطقة.

كما أوضحت «واتكينز» أن الإيرانيين يستخدمون وكلاءهم مثل الحوثيين وحزب الله في صراعات المنطقة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن مصالحها لكن لن تنشر أي معلومات عن رد فعلها.

الرد الأمريكي سيكون مفاجئا للعدو

وبسؤال واتكينز عن السيناريو الذي تتوقعه للرد الفعل الأمريكي أجابت أن رد الفعل لن يكون مباشرا مثل الهجوم على قاسم سليماني، مضيفة أنها تعتقد بأن هناك خططا استراتيجية وأنها تتفق مع ما صدر من البنتاجون ومجلس الأمن الأمريكي، وأن رد الفعل سيكون مفاجئا للعدو، موضحة أن إيران ووكلائها والمنظمات الإرهابية سيكونون تحت النيران.