أسعار اللحوم والدواجن في منافذ وزارة الزراعة اليوم

كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والدواجن ومشتقاتها، تحرص وزارة الزراعة على ضخها يوميا في منافذها الثابتة والمتحركة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، حيث زادت الكميات مع اقتراب شهر رمضان لتوفير احتياجات المواطنين.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وحرصت وزارة الزراعة على عمل تخفيضات كبيرة على أسعار اللحوم البيضاء والحمراء ومشتقاتها، حيث تصل التخفيضات إلى نحو 30% عن أسعار الأسواق، حسب ما كشفت الصفحة الخاصة بمنفذ بيع منتجات وزارة الزراعة، وجاءت الأسعار كما يلي.

لحم بلدي فريش كندوز ملبس 330 جنيها.

مفروم ملبس 300 جنيه.

كندوز احمر 350 جنيها.

مفروم احمر 330 جنيها.

موزه احمر 355 جنيها.

انتركوت 355 جنيها.

روزبيف 355 جنيها.

شاورما لحم 355 جنيها.

بفتيك 370 جنيها.

عرق فلتو 370 جنيها.

عرق تربيانكو 370 جنيها.

كبده اسكندراني 350 جنيها.

كبده بانيه 350 جنيها.

قلب وكلاوي 340 جنيها.

عكاوي 370 جنيها.

لحم ضأن بلدي 380 جنيها.

أسعار مصنعات اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وجاءت أسعار مصنعات اللحوم في منافذ وزراة الزراعة، كما يلي.

لحم بلدي كفتة حاتي بلدي سوبر 240 جنيها.

سجق بلدي سوبر 240 جنيها.

برجر بلدي سوبر 250 جنيها.

كفته أرز بلدي 200 جنيه.

حواوشي بلدي سوبر 200 جنيه.

ممبار محشي سوبر 130 جنيها.

أسعار مصنعات الدواجن

استربس حار أو بارد 220 جنيها.

كوردن بلو 220 جنيها.

برجر فراخ كرسبي 175 جنيها.

شيش طاووق 260 جنيها.

شاورما فراخ 260 جنيها.