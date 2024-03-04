موعد سقوط الأمطار في المحافظات خلال الساعات المقبلة.. ورفع حالة الطوارئ

تتعرض عدة مدن ومراكز في المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، لأمطار متفاوتة الشدة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في بعض المدن.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وبحسب البيانات الرسمية للمحافظات وغرف العمليات، فإن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومدن الدلتا، بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في المدن وربط الغرف الفرعية بالغرفة الرئيسية.

ويسود غدا الثلاثاء طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح، شديد البرودة ليلا، مع نشاط واضح للرياح على جميع المدن الساحلية وشمال الدلتا وتكون شبورة على الطرق في الساعات الأولى من الصباح.

وأعلنت الأرصاد الجوية استمرار الأمطار على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لتشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء والمدن والمراكز التابعة لها.

وتمتد الأمطار لتشمل عدة مدن في منطقة الدلتا، مثل محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية والإسماعيلية، وأجزاء من محافظة القليوبية والقاهرة الكبرى، مع تحذيرات للمواطنين بضرورة الحيطة والحذر حال التحرك على الطرق وقت الأمطار.

رفع حالة الطوارئ في المحافظات

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء برفع حالة الطوارئ في مدن القناة وسيناء، بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية مع تحديد فرق الطوارئ في الوحدات المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي الإسكندرية، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدهم بالمناطق الساخنة لمواجهة موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة، كما أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية والدفع بسيارات لشفط وتصريف تجمعات مياه الأمطار وقت سقوطها.

وفي مطروح، أكد اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، أن فرق الطوارئ في المحافظة مستعدة حال سقوط أي أمطار للعمل على رفعها وتيسير الحركة المرورية، بالتزامن مع إعلان الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.