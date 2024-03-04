«الأرصاد»: سقوط أمطار على 13 محافظة خلال ساعات

كشف تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّ آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المرتفعة والمتوسطة، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة بدءًا من طقس الأربعاء المقبل، وتستمر الأمطار لمدة 5 أيام متتالية.

أمطار على 13 محافظة

وأشار تقرير الأرصاد الجوية، إلى أنّ عددًا من المدن والمحافظات الساحلية شمال الوجه وجنوب البحري ومحافظات شمال الدلتا، السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ستشهد الأربعاء المقبل، تكاثر للسحب المتوسطة والمرتفعة التي يصاحبها سقوط للأمطار متوسطة وخفيفة ومتفاوتة الشدة أحيانًا، وذلك بسبب وجود منخفض جوي قادم على سطح البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب الممطرة ويستمر تأثيره نحو 5 أيام متواصلة وذلك على محافظات «الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية، السويس، الغربية، الشرقية، المنوفية، وسط سيناء، جبال البحر الأحمر»، وذلك بنسب تتراوح بين 30 و40%.

اضطراب الملاحة البحرية

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط خلال تلك الفترة، وقد يعمل على اضطراب الملاحة البحرية أحيانًا، وارتفاع الأمواج قد يصل إلى3.5 متر.