«الأرصاد»: سقوط أمطار على 12 محافظة ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

سحب ممطرة على السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير أصدرته، اليوم الأحد، أن السحب الممطرة تتقدم من السواحل الشمالية الغربية إلى الداخل خلال الساعات المقبلة لتشمل جميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري وتمتد مع تقدم ساعات النهار لتشمل السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، حيث يصاحبها أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة على كل من (مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية».

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