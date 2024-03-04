«الأرصاد»: طقس مستقر بمعظم الأنحاء.. وسقوط أمطار على المحافظات الساحلية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية اليوم مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام أو أعلى من المعدل حوالي درجة.

العظمى على القاهرة الكبرى

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية نهارا وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس خاصة في المحافظات الداخلية، أما المناطق الساحلية، فإن الأجواء فيها ستشهد تكون سحب منخفض ومتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس».

فرص سقوط الأمطار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن يشهد اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد، وهي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية».