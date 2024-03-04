تفريز الأطعمة لرمضان.. «أسرار هتخليها طازة طول الشهر»

أيام قليلة تفصلنا عن الشهر المبارك، وترغب الكثير من السيدات في تخزين وتفريز الأطعمة استعدادًا لرمضان، ولكن لا تعرف الكثير منهن الطريقة الصحيح لتخزين مختلف الأطعمة، لضمان عدم فسادها وفقدان نكهتها ولتوفيرها في المنزل، لتبقى طازجة وجاهزة طول الشهر.

ماذا يفرز لرمضان؟

أول الأشياء التي تسعى إليها السيدات هي تفريز الأطعمة لرمضان، بمختلف أنواعها من الخضراوات والفواكه واللحوم، دون أن تفسد أو يتغير لونها، حتى تكون جاهزة على الطهي، ونقدمها بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي:

بماء اغسلي نوع الخضار جيدًا.

أحضري وعاء به ماء مغلي.

ضعي الخضار في الماء لمدة 3 دقائق.

اتركي نوع الخضار على ورق الزبدة حتى يجف.

خزنيه في علب بلاستكية.

ضعيه في الفريزر يبقى طازجًا.

طريقة تفريز الخضراوات

لتفريز الأطعمة لرمضان:

اختاري الخضروات ذات الجودة العالية.

اغسلي الخضروات جيدًا.

جففيها قبل التجميد.

ضعيها في أكياس محكمة الإغلاق.

طريقة تخزين الفواكه

تخزين الفواكه إحدى طرق تفريز الأطعمة لرمضان:

اغسلي الفواكه جيدًا.

قسمي الفواكه في وعاء.

ضعي الفواكه مع مكعبات الثلج.

اتركيها في الفريزر.

اخرجيها عند حالة الحاجة.

طريقة تخزين اللحوم

الطريقة الصحيحة لتخزين اللحوم قبل رمضان:

قطعي اللحوم جيدًا.

ضعي اللحوم بأكياس محكمة الغلق أو علب بلاستيكية لمنع تسرب السوائل، وعدم السماح ببقاء الكثير من الهواء بالقرب من اللحوم.

نصائح تفريز الأطعمة لرمضان

تفريز الأطعمة لرمضان يجب أن يكون بطريقة صحيحة، ووفقًا لما عبرت سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي، خلال حديثها لـ«الوطن»، لتفريز الأطعمة: