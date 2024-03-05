عبد المحسن سلامة: الحديث عن انتهاء الصحافة الورقية لا يستند إلى دلائل

وجه عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الشكر لنقيب الصحفيين، على الفكرة الخاصة بمؤتمر الصحافة العام، والدعوة إلى المشاركة، في ظل الحاجة إلى الحوار حول مستقبل الصحافة ومشكلاتها.

أهمية مهنة الصحافة

قال «سلامة» في كلمته، خلال الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، إن الصحافة مهنة أساسية، لن يوجد لها بديل ولو بعد ألف عام، والأحداث في غزة خير دليل، في ظل مهمة نقل الأحداث، وتحليلها بشكل فني محترف، بعيدا عن صحافة المواطن والسوشيال ميديا.

وأضاف: لا بد من حل إشكاليات الصحافة، وأهم دولة تكنولوجية في العام اليابان، لا يزال عندها صحافة ورقية، بما يعني أن هناك فرصة لحل المشكلات التي تواجه المهنة في مصر.

ولفت إلى أن الحديث عن انتهاء المهنة أو حتى الصحافة الورقية غير قائم على دلائل حقيقة، وهناك تجارب دولية تثبت ذلك، ومنها الجارديان التي تحولت إلى إلكتروني ثم رجعت ورقية

وأشار إلى أن الصحف حتى 2011، كان لديها مصدرين للدخل هما الإعلانات والتوزيع، والآن المشهد تغير، وأصبح هناك تطور في مصادر الدخل، ولدي تجربة لذلك في الأهرام.

مناقشة قضايا الصحفيين

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بمقر النقابة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة والقيادات الصحفية.