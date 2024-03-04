«مياه الأقصر» تطلق مبادرة لتحسين جودة الخدمات للمواطنين

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مبادرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة في بيان صادر اليوم، أنه جرى مناقشة تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المختلفة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.

وخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم، ناقش الحضور عدة قضايا تتعلق بسلامة المياه وضبط الجودة، بالإضافة إلى خطط المعالجة العلمية الصحيحة لمياه الصرف الصحي وأهمية إعادة تدويرها بشكل آمن.

وسائل فعالة لتحقيق جودة الخدمات

وشدد اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، على أهمية معالجة مياه الصرف الصحي للحفاظ على سلامة البيئة المائية والأرضية من التلوث، مشيرا إلى أهمية خطط سلامة المياه وضمان سلامة إمدادات مياه الشرب، باتباع وسائل فعّالة لتحقيق أعلى مستويات الجودة وتحقيق هدف الشركة في توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن للمجتمع.

الحفاظ على سلامة العاملين

وأوضح أن هناك خطة تهدف إلى تجنب انتشار الأمراض والحفاظ على سلامة العاملين والبيئة المحيطة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم سلط الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة في تنفيذ هذه الخطة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للجميع.