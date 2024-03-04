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دراما المتحدة

سامح شكري: غزة تعيش كارثة إنسانية.. والأطفال يموتون جوعا

كتب:

عمرو هلال
06:58 م | الإثنين 04 مارس 2024
سامح شكري، وزير الخارجية

سامح شكري، وزير الخارجية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن لقاء اليوم مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وبحث الأوضاع في قطاع غزة، كان مفيدًا وتم الاستماع لما وضعته من خطط لزيادة إدخال المساعدات في قطاع غزة.

كارثة إنسانية في قطاع غزة

وأوضح «شكري»، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ذلك يأتي بعد المشاورات مع جميع الأطراف؛ لبلورة رؤية متكاملة لزيادة المساعدات، وفتح المعابر أمام المساعدات.

وبيّن أنّ الاهتمام خلال لقاءات اليوم كان متصلا بوضع هذه الخطة موضع التنفيذ السريع، مشيرًا إلى أنّ قطاع غزة، يشهد كارثة إنسانية وصلت إلى موت الأطفال جوعًا.

الاهتمام بالأرواح وحقوق الإنسان

وشدد على أنه لابد أن نتعامل بجدية ومصداقية أعلى ومواجهة هذا التحدي، بما يتفق مع قواعد الإنسانية والاهتمام بالأرواح وحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نحتمل مزيدًا من المعاناة والآلام المترتبة على الوضع الإنساني، والقتل المستمر في قطاع غزة.

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