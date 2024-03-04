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دراما المتحدة

«خارجية هولندا»: إتاحة 55 مليون يورو إلى المنظمات الإنسانية العاملة في غزة

كتب:

منة شبانة
07:36 م | الإثنين 04 مارس 2024
وزيرة الخارجية الهولندية

وزيرة الخارجية الهولندية

قالت وزيرة الخارجية الهولندية، هانكي بروينز سلوت، إنّ هولندا تضمن توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير الأدوات الطبية والوقود والمياه، مشددة على ضرورة إسهام إسرائيل في زيادة إدخال المساعدات إلى غزة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب ضمان قيام أعمال الإغاثة والمساعدات، بعملهم بسلامة وأمان، لافتة إلى أنها سوف تزور إلى دولة إسرائيل في الأيام المقبلة.

وتابعت، أن هولندا مُلتزمة بكل الطرق الممكنة، بأن تسهم في المساعدات الإنسانية الجوية، حيث أتاحت نحو 55 مليون يورو إلى المنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة.

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بقلم منة شبانة