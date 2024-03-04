هجوم عنيف من لبيد وليبرمان على حكومة نتنياهو: كارثية وسيئة وخطيرة

استمر زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لبيد، في هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا حكومته بأنها «حكومة الكوارث».

واعتبر لبيد أن تصريح نتنياهو بأن الانتخابات في الحرب ستكون «حلما» لإسرائيل، هو حلم أعداء إسرائيل، بحسب موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي.

حكومة سيئة وخطيرة ومتفككة

ووصف «لبيد» الحكومة الحالية بأنها «سيئة وخطيرة ومتفككة وسامة»، مؤكدًا أن أي انتخابات ستؤدي إلى إيجاد حكومة جيدة، تعيد الأمن للشعب الإسرائيلي.

وأوضح «لبيد» أن لا شيء يخيف قائد الفصائل الفلسطينية يحيى السنوار أو إسماعيل هنية أكثر من وجود حكومة إسرائيلية فعالة، ذات توجّه أمني مدعومة من العالم والاقتصاد الفعال.

ليبرمان يهاجم الحكومة الإسرائيلية

في سياق مواز، هاجم رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية الحالية، مؤكدًا أنها وصلت إلى أقصى حد لها.

وأشار إلى أن الجميع يتصرف بحسب مصالحه الخاصة، وأن عدم وجود تكاتف في الوقت الحالي سيضر بإسرائيل.

وأكد «ليبرمان» أن الحرب انتهت منذ فترة، وأن الشعب يدفع ثمنًا باهظًا لأن الحكومة لا تفي بوعودها.