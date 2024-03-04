صور جديدة من كواليس مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

كشفت منصة «watch it» عن صور جديدة من داخل كواليس تصوير مسلسل صيد العقارب، الذي تخوض من خلاله الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك عبر صفحتها الرمية على موقع الصور الشهير «انستجرام».

كواليس تصوير مسلسل صيد العقارب

كشفت منصة «watch it» عن مجموعة صور من عدة مشاهد جمعت الفنانة غادة عبد الرازق والفنان رياض الخولي ومحمد علاء، وعلقت عليها: «من كواليس تصوير مسلسل صيد العقارب انتظروا النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب».

يذكر أن مسلسل صيد العقارب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم غادة عبد الرازق ومحمد علاء، ورياض الخولي، وسيمون، وأحمد ماهر، وأحمد سعيد عبد الغني، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.